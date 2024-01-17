قبل جولة الصين ومواجهة ميسي .. إصابة كريستيانو رونالدو مع النصر والكشف عن حالته!

كريستيانو رونالدو يعاني من الإصابة

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الصين تتأهب حاليًا، لاستقبال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي يخوض جولة في البلاد، أواخر الشهر الجاري.

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النصر يلعب مباراتين وديتين في الصين؛ الأولى ضد شنجهاي يوم 24 من يناير الجاري، ثم أمام تشجيانج في الثامن والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يعود إلى المملكة، لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وقبل هذه الجولة.. تعرض رونالدو البالغ من العمر 38 سنة لـ"إصابة عضلية"؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء.

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الصحيفة كشفت عن أن إصابة الأسطورة البرتغالية "بسيطة"؛ إلا أنها حرمته من أداء الحصة التدريبية للفريق النصراوي، اليوم.

وأشارت إلى اكتفاء كريستيانو رونالدو، بـ"جلسة علاجية" في عيادة نادي النصر؛ حيث من المتوقع أن ينضم إلى زملائه، في التدريبات الجماعية، خلال اليومين القادمين.

جدير بالذكر أن رونالدو، انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ"500 مليون يورو".

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