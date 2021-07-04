جوسينس يحدد موقفه من اهتمام برشلونة

بعد خروج ألمانيا من اليورو جوسينس يلتفت إلى مستقبله ويرد على العروض

تحدث الألماني روبن جوسينس عن موقفه من اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020.

وودعت ألمانيا البطولة مبكرًا في دور الـ16 على يد منتخب انجلترا، بعد الفوز عليها بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

ماذا كان رد جوسينس؟

قال مدافع أتالانتا لـ Sport1: "سنلقي نظرة الآن، خلال بطولة أمم أوروبا أخبرت والدي أنه يجب أن يتركني بمفردي مع الموضوع".

وأضاف: "أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أعرف أي شيء في الوقت الحالي، كان تركيزي كله على اليورو".

وواصل "الآن عدت إلى المنزل مرة أخرى، سأتحدث معه وأرى ما إذا كان هناك شيء ما في العرض".

كيف كان عرض برشلونة؟

حسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في وقت لاحق قبل خروج ألمانيا من اليورو، أن اللاعب كان يلقى إعجابًا كبيرًا في صفوف إدارة برشلونة بالأسابيع الأخيرة.

ثم أكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني صرف نظر عن الصفقة بعد التأكد من التكاليف الباهظة التي لن يستطيع الفريق تحملها في الوقت الحالي وتخلت عن فكرة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كيف كان موسم جوسينس مع أتالانتا؟

قدم صاحب الـ26 عامًا أداء مبهر رفقة فريقه الإيطالي، أتالانتا خلال الموسم المنصرم حيث سجل 11 هدفًا وهو أكثر أعوامه غزارة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في عام 2017.

وقدم الألماني مع منتخب بلاده مستوى طيب قبل الخروج ونسب الفضل إلى مدرب أتالانتا، جان بييرو جاسبريني في مستواه الجيد في يورو 2020، قائلاً: "لقد كان له تأثير كبير علي. طريقة اللعب في برجامو هي من أخرجت قدراتي المدفونة".

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