"قد لا يتحدث معي لمدة شهر" .. مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" يكشف الجانب المظلم في شخصية فلورنتنيو بيريز

بيريز يستعد لولاية جديدة في مدريد

كشف الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول، مقدم برنامج "إل شيرينجيتو"، عن كواليس علاقته بمسؤولي الأندية الكبرى في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

ويستعد فلورنتينو بيريز لانتخابه كرئيس لريال مدريد لولاية جديدة، بعدما دعا مجلسه الحالي للانتخابات يوم 7 يناير الجاري، علمًا بأن أغلب التقارير تشير إلى أنه سيترشح منفردًا لمنصب الرئيس وسيفوز بالتزكية.

وحل بيدرول ضيفًا على البرنامج الحواري الشهير في إسبانيا "إل هورميجويرو"، وتحدث عن العديد من المواضيع الرياضية، وسأله بابلو موتوس عن علاقته بلاعبي كرة القدم وزعماء الأندية الرئيسية في إسبانيا.

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وقال بيدرول في هذا الشأن: "أتفق جيدًا مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، وكذلك مع إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، وأعتبر فلورنتينو بيريز صديقًا لي. لكن كل منا يفهم دوره".

ثم سأله بابلو موتوس عما يحدث إذا انتقد فلورنتينو بيريز في برنامج "إل شيرينجيتو"، ليرد بيدرول بشكل حاسم: "قد لا يتحدث معي لمدة شهر".

وأشار إلى أنه لا يتمتع بأي امتيازات خاصة لدى رئيس ريال مدريد، موضحًا: "(فلورنتينو) يتحدث مع الجميع، ولا يخبرني بأي أخبار. أتفق معه بشكل جيد، لكن إذا سمع شيئًا في البرنامج لم يعجبه، فإنه يغضب".