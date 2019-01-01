جوستافو كويلار يكشف سبب قبول عرض الهلال

الهلال سيدفع 8.5 مليون يورو مقابل 100 في المائة من الحقوق

ماجد جزر

نقل موقع Yahoo Esportes تصريحات اللاعب جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو البرازيلي والمنتظر انتقاله إلى نادي الهلال السعودي رسميًا خلال الساعات المقبلة، ليكشف عن بعض التفاصيل.

وقال اللاعب الكولومبي في تصريحاته : "مبلغ الصفقة هو السبب الرئيس الذي جعلني أرغب في الخروج على الرغم من أنني ألعب أساسيا في الفريق".

التقارير أشارت إلى أن الهلال سيدفع 8.5 مليون يورو مقابل 100 في المائة من الحقوق، حيث يمتلك فلامنجو 70 في المائة من القيمة يليه نادي ديبورتيفو كالي 30 في المائة بينما سيحصل كويلار على 2.5 مليون يورو لكل موسم.

وكانت تقارير مقربة من نادي الهلال قد أعلنت توصل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إلى اتفاق لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وشارك كويلار رفقة فريقه فجر أمس الخميس، في مباراة ضد إنترناسيونال، في ربع نهائي كأس الليبرتادوريس، وحقق الفوز بهدفين دون رد لتكون أخر مباراة له مع الفريق.