محترف الهلال ضمن قائمة كولومبيا لمواجهتي بيرو والإكوادور

المنتخب الكولومبي سيخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأميركية

قرر المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الكولومبي استدعاء لاعب وسط نادي الهلال السعودي جوستافو كويلار للتواجد رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

المنتخب الكولومبي سيخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأميركية، الأولى أمام بيرو في ميامي بتاريخ 15 نوفمبر، ثم يواجه منتخب الإكوادور في نيو جيرسي يوم 19 من نفس الشهر.

المدير الفني البرتغالي أعلن عن قائمة تضم 34 لاعبًا من أجل الاستعداد لخوض المباراتين، وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين فنيًا.

وجاء على رأس أبرز اللاعبين المنضمين للمنتخب الكولومبي، اللاعب خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد الإسباني، و خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

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يُذكر أن كويلار كان قد انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فلامنغو البرازيلي، بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.