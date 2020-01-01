جوستافو: الوحدة فرط في نقاط سهلة كانت ستضعه في صدارة الدوري

لاعب الوحدة يتحدث عن وضعية ناديه وشعوره بالراحة.

يرى البرازيلي لويس جوستافو، لاعب نادي الوحدة، أن كرة القدم السعودية تطورت كثيرًا، وأن قوة الدوري السعودي تعود إلى التنظيم المتميز ووجود عدد كبير من الأجانب ومستوياتهم العالية، وأسباب أخرى.

جوستافو قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السعودية: "أيضًا كفاءة المدربين وتميزهم، والأجواء التي تساعد أي لاعب على أن يؤدي مهمته بكل ارتياح، بالإضافة للإمكانيات الكبيرة بالأندية السعودية، أشعر بالسعادة بتواجدي في المملكة العربية السعودية".

اللاعب البرازيلي تابع: "صحيح أن الثقافات تختلف من بلد لآخر، ولكن يتم الود والأخوة بين الجميع، وأحببت التنافس بين الأندية كثيرًا، وهذا الأمر يجعل اللاعب يقدم أكثر ما لديه، والأجواء في الوحدة والفيصلي صالحة للعب بنفسية عالية، وهناك احترام وتقدير".

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لاعب الوحدة أردف: "عائلتي تشعر بقمة الراحة، والجميع يعاملك كأنك واحدًا من العائلة، والوحدة فريق ممتاز يمتلك لاعبين مميزين ومدرب كبير حقق بطولات عديدة بالدوري السعودي، وينافس بقوة وشراسة للوصول إلى مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا".

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وأشار جوستافو إلى أن الدليل على النتائج المميزة، ووصول الفريق إلى المركز الثالث هو، تعامل إدارة ناديه باحترافية، في ظل تميزهم في الإدارة.

واختتم لاعب الوحدة تصريحاته قائلًا: "فريقي فرط في نقاط سهلة أمام أندية أقل منه، وكانت كفيلة لمنافسته على المركز الأول، ويجب علينا كلاعبين تدارك ذلك لتحقيق الهدف، والفريق يمتلك كافة المقومات من أجل الفوز في جميع المباريات، واستغلال الفرص".

ويحتل الوحدة المركز الثالث في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتصدر والنصر الوصيف.