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جوزيه يوضح سبب فشل تعاقد الأهلي مع محمد صلاح

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الأهلي كان قريباً من الحصول على توقيع محمد صلاح عندما كان في المقاولون العرب

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، سبب عدم انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي والمقاولون العرب الأسبق، إلى القلعة الحمراء.

وقال جوزيه في تصريحات إذاعية: "محمد صلاح في اعتقادي هو الأفضل في تاريخ مصر، الخطيب وأبو تريكة من العظماء، ولكنهما قضوا مسيرتهم في مصر فقط".

وواصل: "لم يلعب أياً منهم لأندية كبيرة مثل ليفربول أو تشيلسي أو روما، صلاح ضمن الأفضل في العالم بالوقت الحالي".

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وألمح المدير الفني البرتغالي، أن الأهلي كان قريباً من الحصول على صلاح، حيث قال: "اتفقنا مع اللاعب وإدارة المقاولون عندما كان صلاح في الـ 18 عمره، الصفقة كانت ستتم في حال هبوط الفريق".

وأكمل: "في هذا الموسم، قرر اتحاد الكرة إلغاء الهبوط، لتفشل صفقة التعاقد مع صلاح والنني".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح، بدأ رحلته الاحترافية في صفوف بازل السويسري، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي.

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