جوزيه مورينيو ينتصر؟ قرار غير متوقع ضد حكم تسبب في طرد البرتغالي!

جوزيه مورينيو انتصر في واحدة من حروبه على الحكام في إيطاليا..

يبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي قد انتصر في واحدة من حروبه على الحكام في كرة القدم الإيطالية مؤخرًا.

مورينيو شن هجومًا عنيفًا على أكثر من حكم خلال موسم 2022-23، ولعل اللقطة الأبرز كانت في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية الإسباني، عندما هاجم الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور في مرآب السيارات بملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

مورينيو تعرض لحالات طرد أكثر من لاعبيه في الموسم الماضي، وربما كان الطرد الأكثر شهرة خلال خسارة فريقه أمام كريمونيزي.

مورينيو دخل في مشادة مع الحكم الرابع ماركو سيرا، بعدما طالبه الأخير بالاهتمام بشؤونه الخاصة عندما طلب منه تفسيرًا لأحد القرارات التي اتخذها حكم الساحة.

كان مورينيو منزعجًا للغاية من الحادث لدرجة أنه ادعى أنه سيبدأ إجراءً قانونيًا ضد ماركو سيرا، الذي استدعى الحكم في ذلك اليوم لطرد مدرب روما.

وفقًا لشبكة "Sky Italia" فإن اسم سيرا لم يتم إدراجه في قائمة الحكام في الدوري الإيطالي للموسم المقبل بعد أن تمت إقالته "لأسباب فنية مبررة".