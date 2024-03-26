جوزيه مورينيو يكشف .. حقيقة السفر إلى السعودية لـ"التوقيع" مع النصر أو الأهلي

مورينيو أقوى المرشحين لقيادة أحد عمالقة السعودية..

SHAHID

كشف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، حقيقة سفره إلى المملكة العربية السعودية؛ لـ"التوقيع" مع أحد الأندية هناك.

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اسم مورينيو ارتبط خلال الفترة القليلة الماضية، بتدريب الأهلي أو عملاق الرياض النصر، بداية من الموسم القادم 2024-2025.

وفي هذا السياق.. نفى مورينيو خلال تصريحات مع خبير سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، السفر إلى السعودية؛ من أجل التوقيع لأي فريق.

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مورينيو قال: "أسافر إلى السعودية؛ لمشاهدة فعاليات الملاكمة والفورمولا ولقاء بعد الأصدقاء، وليس لتوقيع أي عقود".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أن كرة القدم علمته أن لا يقول أبدًا "لا" لأي عرض؛ لذلك فإنه قد ينتقل للعمل بالسعودية، في المستقبل.

وأضاف: "رفضت عرضًا سعوديًا مغريًا للغاية، خلال الفترة الماضية؛ بسبب ارتباطي وقتها بعقد مع نادي روما الإيطالي".

وشدد جوزيه مورينيو، على أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي، فتح الأبواب أمام النجوم والمدربين العالميين، للانتقال إلى السعودية؛ خاصة أن المشروع الرياضي هناك ضخم، بالإضافة إلى الشغف الجماهيري الكبير باللعبة.

وأكد مورينيو على أنه مستعد تمامًا للعودة إلى التدريب، بداية من الموسم الرياضي القادم؛ إلا أنه لا يريد التسرع في اختيار فريقه من الآن، حتى لا يندم بعد ذلك.

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