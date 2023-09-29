جوزيه مورينيو "يفضح" أخطاء نجم الأهلي .. ولكن!

حديث جوزيه مورينيو عن نجم النادي الأهلي

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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عن البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، المنتقل إلى الأهلي السعودي.

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إيبانيز البالغ من العمر 24 سنة، انتقل من روما إلى النادي الأهلي، في صيف العام الحالي؛ ولمدة 4 سنوات قادمة، مقابل 30 مليون يورو تقريبًا.

واعترف مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، بارتكاب المدافع البرازيلي، العديد من الأخطاء، خلال فترة تواجده في صفوف روما.

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وقال المدير الفني البرتغالي: "الناس كانت تنتقد روجر إيبانيز باستمرار، بسبب هذه الأخطاء الكثيرة؛ ولكن.. على الرغم من ذلك، كان اللاعب يقدم لنا الصلابة الدفاعية".

وأكد جوزيه مورينيو، على أن رحيل إيبانيز في الصيف الحالي، وانتقاله إلى قلعة الراقي، أثر بشكل سلبي على دفاعات فريق العاصمة الإيطالية؛ حيث يفتقده كثيرًا.

جدير بالذكر أن إيبانيز لعب في صفوف روما، في الفترة من يناير 2020 إلى أغسطس 2023؛ مشاركًا في 149 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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