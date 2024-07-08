جوزيه مورينيو يجتمع مع إدارة الأهلي لـ"حسم الصفقة المنتظرة"

ماذا فعل جوزيه مورينيو؟..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. عقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشه التركي، "اجتماعًا حاسمًا" مع إدارة الأهلي السعودي، يوم الإثنين.

مورينيو كان أحد أقوى الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ قبل أن يختار المدير الفني البرتغالي "التوقيع" مع فنربخشه.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي ياجيز سابونكوجلو، "اجتماع" مورينيو مع الإدارة الأهلاوية؛ من أجل حسم انتقال الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، من العملاق السعودي إلى الفريق التركي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سابونكوجلو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الإثنين، عن أن المدير الفني البرتغالي "اجتمع" مع ماكسيمين أيضًا؛ حيث شارك بقوة في مفاوضات الصفقة "المرتقبة".

وأشار الإعلامي الرياضي التركي، إلى أن الإدارة الأهلاوية أعطت "الضوء الأخضر" للنجم الفرنسي؛ من أجل الاتفاق على بنود العقود الشخصية مع فنربخشه.

وأوضح ياجيز سابونكوجلو أن ماريو برانكو، المدير الرياضي لنادي فنربخشه التركي، يعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة في الصفقة.

جدير بالذكر أن آلان سانت ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية بقميص العملاق السعودي.