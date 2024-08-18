"كان عليهم إهدار الوقت" .. جوزيه مورينيو يلوم لاعبي فنربخشه ويتحدث عن الاعتداء على "الرئيس"

مورينيو يكشف عن رأيه في التعدي على رئيس فنربخشه

ألقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشه اللوم على لاعبيه، بعد التعادل أمام جوزتيبي ضمن منافسات الدوري التركي، متحدثًا عن اعتداء الجماهير على رئيس النادي علي كوتش.

وكان فنربخشه متقدمًا بهدفين دون رد على جوزتيبي، قبل أن يعود الأخير في النتيجة ويُسجل هدفين في الشوط الثاني من المباراة.

وقال مورينيو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لاعبو فريقي كان يجب عليهم أن يستلقوا على الأرض إذا لزم الأمر، ويجب أن يتظاهروا بالإصابة، قد يرى البعض أن هذا ضد كرة القدم في بعض البلدان، وفي البلدان الأخرى هذا أمر عادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب البرتغالي واصل: "إذا فعلنا ما يفعله الخصوم بنا، فسنستغل الفرص التي تقتل المباراة، وقلت إنه يجب أن نكون طموحين ونستغل الفرص خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، وأنا لست ساحرًا، أنا فقط أمتلك الخبرة".

وأضاف: "قلت للاعبين أن جوزتيبي إذا سجل هدفًا سيعود إلى المباراة، ولكننا لم نمتلك الطموح لإنهاء المباريات، ولم نتحلى بالذكاء".

وعن اعتداء الجماهير على رئيس فنربخشه علي كوتش: "لا أعرف ماذا حدث، لأنني لم أشاهد الأحداث، كان هناك حشد كبير ولم يفهم لاعبو فريقي ما الذي حدث، كنت أحاول فقط تحفيز لاعبي فريقي".

وأنهى مورينيو حديثه: "لو كنا سجلنا الهدف الثالث لما كان هناك أي مشكلة، ولكن جوزتيبي لديه لاعبون طوال القامة، وكان يجب أن ندافع جيدًا في الكرات الطويلة، وألا نستقبل مثل هذا الهدف".