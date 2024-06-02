فيديو | "أحلامكم هي أحلامي".. مورينيو وسط الآلاف من جماهير فنربخشة في حفل تقديم أسطوري!

تصريحات مثيرة للمدرب البرتغالي..

قدّم نادي فنربخشة التركي مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، مساء اليوم الأحد، في حفل كبير، بحضور الآلاف من مشجعي الفريق.

ووقّع مورينيو على عقود قيادة فنربخشة في ملعب سوكرو ساراج أوغلو أمام الجماهير المحتشدة، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية المميزة مع "بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما".

وحسب وسائل الإعلام التركية فإن المدرب البرتغالي الذي التقط العديد من الصور مع الجماهير في المدرجات، وقّع عقدًا لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه مورينيو الشكر للجماهير في حفل تقديمه، قائلًا: "أردت أن أشكركم على حبّكم الذي شعرت به منذ لحظة ارتباط اسمي بالنادي، عادة يصبح المدرب محبوبًا بعد الانتصارات، لكني أشعر بذلك الآن".

وأضاف: "هذه مسؤولية كبيرة، أعدكم بأن أنتمي إلى عائلتكم، هذا القميص الآن يمثلني، كرة القدم شغف، ولا يوجد مكان أفضل من هذا للشعور بهذا الانتماء، أردت أن ألعب من أجلكم، فأنتم روح هذا النادي، منذ الآن، أحلامكم هي أحلامي".