كثر الحديث عن صفقة انتقال الأوكراني أندريه شيفتشينكو إلى تشيلسي؛ صفقة لم تحقق المأمول منها من المهاجم الذي كان يصول ويجول مع ميلان.
صفقة انتقال شيفتشينكو وما دار حولها من حديث نُوقش في وثائقي Fever Pitch مع أكثر من طرف في البلوز وقتها.
وقال فرانك لامبارد عن انتقال شيفتشينكو لتشيلسي: "كانت أول مرة أتذكر فيها شعوري بوجود توتر بين المالك والمدير؛ كان هناك تساؤلات عدة عمن صاحب التوقيع".
وتابع مدرب تشيلسي الحالي وقائد الفريق وقتها "كانت هناك إصابات قليلة في الفريق ويمكنك الشعور بعدم السعادة من النتائج السيئة، آندريه احتاج إلى الوقت للتأقلم".
بيتر كينون المدير التنفيذي لتشيلسي وقتها قال: "هناك قصة عن أن شيفتشينكو لم يكن اللاعب الذي يريده مورينيو، وهذا هراء".
لكن مورينيو قال قصة مغايرة "في تشيلسي لم يكن خياري الأول، طلبت لاعبًا آخر وكان النادي وقتها يفعل كل شيء لتلبية طلباتي أو على الأقل واحد منهم لكن ذلك لم يكن ممكنًا لأسباب مختلفة. حينما عُرض علي شيفتشينكو قلت نعم بلا شك لأنه لاعب من طراز عالٍ؛ كان أمير في ميلانو لكن في تشيلسي فلسفتنا مغايرة، لم يكن لدينا أمراء".
ورحل مورينيو عن تشيلسي في ولايته الأولى في 2007 بعدما فقد السعادة "فقدت السعادة وآخرون زاد تأثيرهم".
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