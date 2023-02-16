جوزيه مورينيو: أسماك القرش الفاشلة؟ آرسنال وبرشلونة ويوفنتوس!

جوزيه مورينيو يكشف عن هوية الأندية التي وصفها سابقًا بأسماك القرش الفاشلة..

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي الكشف أخيرًا عن هوية الأندية التي وصفها في وقت سابق من الموسم بـ"أسماك القرش الفاشلة".

مورينيو تحدث لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة روما أمام سالزبورج النمساوي، في ذهاب ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، مؤكدًا أن الأندية القادمة من دوري أبطال أوروبا هي المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو: "عندما تحدثت عن أسماك القرش الفاشلة، كنت أتحدث عن الأندية التي صُنعت للفوز بدوري أبطال أوروبا ثم جاءت إلى الدوري الأوروبي، مثل آرسنال وبرشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، إنهم المرشحون الأبرز للفوز باللقب".

وأضاف: "الوزن الذي شعرنا به العام الماضي في دوري المؤتمرات أصبح الآن على عاتق هذه الفرق، سالزبورج لم يُصنع للفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن للمنافسة، ولقد فعلوا ذلك بشكل جيد، لكنهم احتلوا المركز الثالث والآن هم هنا معنا".

مورينيو يعد من أبرز المعارضين لفكرة انتقال الأندية التي لم تتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو سابقًا عن ريال بيتيس قبل مواجهته في دور المجموعات: "أراهم كمرشحين، لكن أسماك القرش الفاشلة في دوري الأبطال ستصل وستأتي بقوة، لا ينبغي أن يأتوا لكن هذا هو الواقع، سيكون من الممتع اللعب ضد المخفقين في دوري الأبطال".