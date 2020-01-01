رسميًا | جوزيف دي سوزا يُوقع لبشكتاش بعد فسخ عقده مع الأهلي

اللاعب البرازيلي لم يكتف بهذا!

أعلن بشكتاش التركي رسميًا تعاقده مع جوزيف دي سوزا نجم وسط النادي الأهلي السابق في صفقة انتقال حر، بعدما أقدم اللاعب على فسخ عقده مع فريقه السعودي من طرف واحد.

ونشر فريق "النسور السوداء" صورًا عبر حسابه الرسمي على تويتر لتوقيع لاعب الوسط البرازيلي على عقود انضمامه للفريق، مرحبًا به ومؤكدًا أن التوقيع معه يأتي ضمن خطط دعم الصفوف لموسم 2020-2021، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل خاصة بالعقد، سواء مدته أو تفاصيله المالية.

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وقد تحدث دي سوزا بعد التوقيع مؤكدًا سعادته الكبيرة بالانضمام إلى "عائلة" بشكتاش وعودته من جديد للدوري التركي، معربًا عن رغبته في أن يمنح الفريق الإضافة المطلوبة.

🦅 Kara Kartallarla birlikte uçmaya hoş geldin @souza5 🤙🏾 pic.twitter.com/daIprcK50q — Beşiktaş JK (@ ) September 14, 2020

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن دي سوزا فسخ عقده مع الأهلي منذ 10 أيام، ورفض كافة محاولات إدارة عبد الإله مؤمنة إعادته لصفوف الفريق بعدما مل من الوعود المتكررة لتسليمه مستحقاته المالية المتأخرة وعدم تنفيذها.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ31 عامًا لم يكتف بفسخ العقد بل توجه بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأهلي مُطالبًا بتعويض مالي لعدم سداد مستحقاته المالية في موعدها المحدد سابقًا.