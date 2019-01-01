جوردي ألبا يُعّقد مهمة برشلونة في "سيجنال ايدونا بارك"

ورطة غير متوقعة لبرشلونة قبل انتهاء الشوط الأول لموقعة بوروسيا دورتموند

تلقى مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي ضربة غير متوقعة أثناء قمة بوروسيا دورتموند الجارية الآن على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبدون سابق إنذار، شعر المدافع الأيسر جوردي ألبا بآلام بعد مرور نصف ساعة من أحداث المباراة، ورغم صموده دقائق أخرى، إلا أنه اضطر لطلب الانسحاب قبل النهاية بخمس دقائق فقط.

وشارك مواطنه الجوكر سيرجي روبرتو لملأ الفراغ الذي تركه ألبا في الجهة اليسرى، وذلك في الوقت الذي يُعاني فيه الفريق لاستكشاف مرمى الحارس رومان بوركي.

ومن المتوقع أن يُعلن برشلونة عن تفاصيل إصابة ظهيره الأيسر إما بعد المباراة أو صباح الأربعاء، بعد ظهور نتائج الفحص الطبي.

اليوم المُنتظر 🤩

يوم عودة دوري الأبطال 🙌

ما هي الدولة التي ستضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجلاتها عام 2020؟ 🌍 🏆 pic.twitter.com/2pnkAF4MjN — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 17, 2019

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بدون أهداف، في مباراة هادئة نوعًا ما من قبل الفريقين، وفي غياب البرغوث ليونيل ميسي، المتواجد على مقاعد البدلاء.