جوردي ألبا: ميسي يعدي الجميع في برشلونة!

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدفع الفريق بحماسه

صرح جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدفع الفريق بحماسه، حيث يستعد برشلونة للعودة بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

سيعود الدوري الإسباني مع مواجهة ديربي بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو.وسيلعب برشلونة الذي كان على بعد نقطتين من منافسيه ريال مدريد مباراته الأولى بعد فترة التوقف أمام ريال مايوركا يوم 13 يونيو.



حيث شدد الظهير الأيسر لبرشلونة على أهمية دور زميله ليونيل ميسي ، وقال خلال تصريحاته لقناة "TVE" الإسبانية: "إنه لاعب حيوي بالنسبة لنا ويجب أن نستمتع بتواجده معنا طوال الوقت".



وتابع “رؤية ليو بالحماس الذي عاد إليه معدي لبقية المجموعة”.



وأضاف ألبا ،"أرى الفريق لديه الكثير من الحماس، عقليًا وجسديًا ، لقد عدنا اللاعبون بشكل جيد حقًا ، أود أن أقول ، حتى أفضل مما كنا عليه من قبل."

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وتحدث ألبا أيضًا عن نيمار- الذي غادر كامب نو وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بقيمة 222 مليون يورو عام 2017.



حيث قال "من الواضح أنه لاعب فريد وقد أعطانا الكثير. لقد اختار وبحث عن أهداف أخرى".



واعترف مدرب البلوجرانا ، كيكي سيتيين ، أنه يرغب في تدريب نيمار ، ويأمل أن يجد فريقه طريقة للحصول على نجمهم السابق ، حتى لو كان ذلك صعبًا من الناحية المالية وسط جائحة فيروس كورونا.



وقال سيتيين لـ بين سبورت الشهر الماضي "أحب أن أكون قادرًا على تدريبه يومًا ما لأنه لاعب من الدرجة الأولى. لأكون صادقًا ، حققت حلمًا في تدريب (ليونيل) ميسي ، لكنني سأكون سعيدًا تمامًا إذا انضم إلينا نيمار "



قد يضطر سيتيين إلى الانتظار لمدة عام على الأقل إذا أراد تدريب البرازيلي ، حيث أفاد جول أن نيمار لن ينضم إلى فريقه السابق هذا الصيف بسبب نقص الأموال المتاحة في برشلونة.



ولا يزال النادي يتطلع لضم نجم إنتر لاوتارو مارتينيز ، حيث تفيد التقارير أن الكتالونيين يتطلعون إلى تضمين لاعبين متعددين في صفقة تبادل لخفض سعر الأرجنتيني.



يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.