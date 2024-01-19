جوردان هندرسون يوجه رسالة للمثليين بعد رحيله عن السعودية!

الرحيل المفاجئ لهندرسون أسال الكثير من الحبر..

أتبع رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون عن الاتفاق السعودي موجة من التصريحات سواء منه أو من قبل المتابعين، لكنه آثر توجيه رسالة للمثليين ومجتمع الـLGBT بشكل عام بعد رحيله عن المملكة.

وقال هندرسون على هامش تقديمه لاعبًا جديدًا في أياكس أمستردام الهولندي: "إذا كان هناك أي شخص ضايقته خطوتي من هذا المجتمع (المثليين) فأنا آسف لأنني خذلته أو جرحته".

وأردف: "إذا شعر أي شخص بشيء سلبي أو أحبطته، فأنا المسؤول عن ذلك، لقد كان قراري وأنا أعتذر عنه، ولكنني لم أقصد أبدًا ذلك".

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وتابع: "أريد فقط أن أمضي قدمًا وأركز في أن أكون اللاعب الأفضل الذي أستطيع أن أكونه مع أياكس أمستردام" وختم: "قناعاتي لم ولن تختلف، أعتذر مرة أخرى إذا تسببت في إحباط أي شخص"..

ولم يقض هندرسون أكثر من 6 أشهر في صفوف الاتفاق قبل أن يرحل في أول ميركاتو شتوي، قائلًا إنه لن يتعرض بالحديث أبدًا للمملكة العربية السعودية ومؤكدًا أن "لديه أصدقاء رائعين هناك سيظل على تواصل معهم".