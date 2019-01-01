جورج هاجي يكشف حقيقة عرض الاتحاد السعودي

امتلاك هاجي عرضًا مغريًا من إدارة الاتحاد من أجل تولي قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل

كشف المدير الفني الروماني جورج هاجي أحد أساطير الكرة الرومانية على مدار تاريخها حقيقة الأنباء التي ربطته بقيادة نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القادمة.

وكانت أحدى الصحف الرومانية قد أكدت امتلاك هاجي عرضًا مغريًا من إدارة الاتحاد من أجل تولي قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وفي بيان صحفي رسمي لوكيل أعمال هاجي نفى فيه تلقى أي اتصال من أحد مسؤولي نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله هو مُجرد اختراعات من الصحف ليس إلا، خاصة وإنه مرتبط بعقد مع نادي فيتورول كونستانتا وصيف الدوري الروماني حاليًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية كانت قد أشارت إلى أن هاجي أشترط حصوله على 5 ملايين يورو سنويًا بجانب بدء مهمته في الصيف القادم.

يُشار أن الاتحاد بدأ الموسم الجاري مع المدرب لويس سييرا ولكنه رحل بسبب سوء النتائج وعين مؤقتًا محمد العبدلي قبل أن يتعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات.

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يُذكر أن الفريق يحتل حاليًا المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ويستعد لمواجهة الاتفاق الأحد القادم خارج ملعبه في الجولة العاشرة من البطولة.