جورج مينديش يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة!

هل تحدث المعجزة ويلعب رونالدو بجوار ميسي في برشلونة؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن المعجزة قد تحدث وأن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى برشلونة كخطوة مقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس.

وكان كريستيانو رونالدو قد شعر بالملل وبات يريد الرحيل عن يوفنتوس حسب ما أفادت كورييري ديلو سبورت وأكدت كالتشيو ميركاتو.

وفي هذا السياق، فإن الصحفي في بي بي سي جوليام بلاج قد أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على برشلونة.

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ورغم أن كريستيانو رونالدو يمتلك عقدًا مع يوفنتوس حتى نهاية صيف 2022، إلا أن الفرضيات كلها تظل قائمة فيما يخصه بعد ما حدث في الموسم المنصرم.

ولم يبدِ اللاعب أي تعليق أو تصريح يشير إلى أنه يريد مغادرة النادي في هذه الفترة، ومع ذلك، إقالة ماوريتسيو ساري جعلت أولوياته للمستقبل تبدو غامضة.

وأضاف بلاج أن السبب وراء ارتباط كريستيانو رونالدو بباريس سان جيرمان، ليس لأن نادي العاصمة الفرنسية يفكر في التعاقد معه، ولكن لأن جورج مينديش قد تلقى تعليمات لإيجاد فريق لرونالدو بالفعل.

ومن هذه الأندية التي عرض مينديش خدمات رونالدو عليها جاء برشلونة، الأمر الذي سيمثل صدمة للجميع كون النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد.

الصدمة الأخرى التي سيشكلها انتقال رونالدو إلى برشلونة إن حدث هو تواجده رفقة ليونيل ميسي في فريق واحد بعد نحو 13 عامًا من المنافسة المحتدمة على لقب الأفضل في العالم.

ولكن رد برشلونة جاء متوقعًا حسب بلاج، إذ قال برشلونة إنه حتى لو تم تحرير رونالدو من عقده مع يوفنتوس ودفع قيمة الصفقة، فكيف سيدفع النادي راتبه في ظل هذه الظروف؟

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يذكر أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 28 مليون يورو كصافي راتبه في يوفنتوس، ولكنه يكلف الفريق أكثر من ذلك بالإضافة إلى الضرائب وباقي مستحقات صفقته التي تدفع لريال مدريد على سنوات.