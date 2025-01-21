ليست المرة الأولى.. جورج مينديش يعرض جوهرة ريال مدريد السابق على برشلونة!

قلة الفرص في باريس سان جيرمان قد تقوده لصفقة مدوية

قد ينضم الجناح الأعسر ماركو أسينسيو إلى قائمة طويلة من نخبة لاعبي كرة القدم الذين لعبوا لكل من ريال مدريد وبرشلونة إذا تم مخطط وكيل اللاعبين جورج مينديش بنجاح!.

وفقًا للصحفي توماس جونزاليس مارتن الناشط في صحيفة "El Debate" الإسباني، فقد عرض جورج مينديش أسينسيو على البلاوجرانا بعقد لمدة خمس سنوات.

علاوة على ذلك، يضيف التقرير الذي أصدره الصحفي على الجريدة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يغازل فيها الوكيل المقرب لبرشلونة، النادي الكتالوني، للتوقيع مع أسينسيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في أغسطس، اقترح مينديش انتقالًا بقيمة 55 مليون يورو إلى كامب نو لمزكله، ومع ذلك لم تتم هذه الصفقة لأن برشلونة كان قريبًا بالفعل من التوقيع مع لاعبين آخرين في فترة الانتقالات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يريد جوان لابورتا أي صراع مع فلورنتينو بيريز في ظل استمرار مشروع دوري السوبر الأوروبي على قيد الحياة، ورأسماله هما الناديان الإسبانيان العملاقان.