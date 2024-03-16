Jorge Jesus Hilal 2024Getty
أحمد رفعت

جورج جيسوس يُثير الجدل بشأن رينان لودي قبل لقاء الهلال وضمك!

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تشكيل الهلال لمواجهة ضمك أثار التساؤولات

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أثار المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال الجدل، بشأن الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، وذلك قبل مواجهة فريقه ضد ضمك، في بطولة دوري روشن السعودي.

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ويواجه الهلال نظيره ضمك مساء اليوم السبت، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

جيسوس قام باستبعاد لودي من قائمة نادي الهلال، سواء بين اللاعبين الأساسيين أو مقاعد البدلاء، ليُثير التساؤلات حول سبب استبعاد رينان من قائمة الزعيم.

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واعتمد جيسوس في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة ضمك، على اللاعب ياسر الشهراني، بينما سيلعب في مركز الظهير الأيمن سعود عبد الحميد.

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وأعلن جيسوس عن تشكيل الهلال لمواجهة ضمك، والذي ضم: "ياسين بونو، سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، ميشايل، مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش".

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