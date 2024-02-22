جورج جيسوس يكشف "سرًا جديدًا" في استبعاد سافيتش .. ويعترف: نجوم الهلال يعانون!

اعترافات جورج جيسوس بعد تأهل الهلال إلى ربع النهائي الآسيوي..

اعترف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بعدم تقديم فريقه، المستوى المعهود عنه، أمام سباهان أصفهان الإيراني.

الهلال فاز (3-1) على سباهان، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ ليحجز الفريق الأزرق بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع النهائي، حيث كان قد فاز ذهابًا في إيران، بنفس النتيجة.

وأرجع جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تراجع مستوى الزعيم أمام سباهان، إلى تنظيم المنافس التكتيكي وقوته البدنية، بالإضافة إلى معاناة نجوم فريقه من "حمل زائد" لكثرة اللقاءات في الفترة الأخيرة.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى تحسن أداء الهلال، في الشوط الثاني أمام النادي الإيراني؛ بعد التبديلات التي أجراها في صفوف الفريق.

وعن استبعاد متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.. قال جورج جيسوس: "لم يكن قرارًا فنيًا.. اللاعب اشتكى من بعض الآلام العضلية، وفضلت إراحته في مباراة سباهان".

وتوقع جورج جيسوس، جاهزية سافيتش، لمباراة الهلال القادمة أمام الاتفاق، والمقررة يوم 26 فبراير، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.