جورج جيسوس يكشف حقيقة تراخي الهلال أمام النصر .. ويعترف: أحب طريقة الاتحاد

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال على الاتحاد..

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أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الاتحاد، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الهلال قلب تأخره بهدف أمام الاتحاد إلى الفوز (3-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جيسوس اعترف في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الاتحاد، بأن المنافس كان أفضل من فريقه الهلال، في الـ30 دقيقة الأولى من عمر الكلاسيكو.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "بعد النصف ساعة الأولى.. عرفنا كيف نتحكم في المباراة، وكنا الطرف الأفضل في الملعب؛ واستحقينا الفوز والحصول على الـ3 نقاط".

وأشار إلى أنه يحب اللعب أمام الفرق التي تستخدم 5 مدافعين؛ مثلما فعل نادي الاتحاد، في كلاسيكو الليلة؛ قائلًا: "أعرف كيف اتعامل هجوميًا مع هذه الخطة".

ونفى جورج جيسوس، التراخي أمام النصر "الوصيف"، بعد توسيع الهلال الفارق في الصدارة إلى 9 نقاط، مؤكدًا على أن فريقه سيتعامل مع كل مباراة على حدة، حتى التتويج باللقب.

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