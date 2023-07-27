جورج جيسوس يعلن عن صفقة الهلال القادمة!

أحمد فرهود
Jorge Jesus
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الصفقة الخامسة في الطريق إلى الهلال

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كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن صفقة فريقه القادمة؛ وذلك بعد التعادل سلبيًا (0-0) مع الأهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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الهلال تعاقد مع 4 صفقات رسمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الرياضية".. اعترف جيسوس في المؤتمر الصحفي، بعد مباراة الأهلي طرابلس، بالنقص العددي في صفوف الفريق الهلالي؛ قائلًا: "سنكتمل قريبًا".

وأعلن المدير الفني البرتغالي، التعاقد مع مهاجم أجنبي، خلال الأيام القادمة، مؤكدًا على أنه ينتظره؛ من أجل إكمال شكل الفريق، الذي سيكون أفضل بكثير، خلال الأيام القادمة.

ولم يخفِ جورج جيسوس، حزنه من سوء أداء الهلال أمام الفريق الليبي، خاصة في النصف ساعة الأولى من الشوط الأول، ولكنه طلب الصبر من الجماهير.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 31935كريم بنزيما
  • 3640خاليدو كوليبالي
  • 5022روبرتو فيرمينو
  • 3009نجولو كانتي
  • 5993مارسيلو بروزوفيتش
  • 8305صفقة أخرى
57904 الأصوات