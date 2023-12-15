جورج جيسوس يعلق على "أرقامه" مع الهلال .. ويكشف حقيقة هذه الصفقة!

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال على الوحدة

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علق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على أرقامه الرائعة مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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الهلال فاز (2-0) على الوحدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليصل إلى 10 انتصارات متتالية في موسم واحد بالبطولة المحلية، معادلًا إنجاز 2012-2013.

وعن ذلك يقول جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الوحدة: "لم نحقق شيء بعد.. لابد أن نلعب بتركيز أكبر، في المباريات القادمة؛ من أجل الوصول إلى هدفنًا".

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وأكد المدرب البرتغالي، على أنه يملك مجموعة لاعبين متجانسين، في الفريق الهلالي؛ يستطيعون الدفاع والهجوم معًا، خلال المباريات.

ونفى جيسوس، الأنباء التي ترددت بشأن تعاقد الهلال، مع الظهير البرازيلي فيليبي لويس، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم، بنهاية الشهر الجاري؛ للعمل في الجهاز الفني للفريق الأول.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، أعلنت اتصال جيسوس بـ"لويس"، الذي تدرب تحت يده في نادي فلامنجو البرازيلي؛ للعمل كـ"مساعد" له في الجهاز الفني لنادي الهلال؛ بعد اعتزاله كرة القدم رسميًا.

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