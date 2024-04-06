جورج جيسوس يضع خطة "إماراتية" لتجهيز نجم الهلال قبل ديربي النصر

هل سيكون نجم الهلال جاهزًا للمشاركة في مواجهة النصر؟

وضع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، خطة من أجل تجهيز أحد نجوم فريقه للمشاركة في مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والمقرر إقامته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جيسوس قرر ضم ناصر الدوسري لاعب وسط الفريق للقائمة التي غادرت إلى أبو ظبي، على الرغم من معاناته من إصابة خلال الوقت الحالي.

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وأوضحت الصحيفة أن جيسوس يُخطط لإكمال برنامج تأهيل الدوسري في الإمارات، ومن ثم سيتم تحديد موقفه من مباراة النصر في نصف نهائي كأس السوبر.

وكان الدوسري قد عانى من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، تسببت في إبعاده عن المباريات الثلاث الماضية، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، حيث أصبح على وشك العودة للملاعب، وهو ما سيقف عليه جيسوس قبل السماح بدخوله التدريبات الجماعية من عدمها.

وقرر جيسوس أن يضم أيضًا المدافع متعب المفرج لقائمة الهلال، بينما تم استبعاد عبد الإله المالكي بسبب عدم الجاهزية.