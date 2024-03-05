جورج جيسوس يرد على "وعيد" جاياردو .. ويلوم نجوم الهلال بعد هزيمة الاتحاد

تصريحات جيسوس بعد فوز الهلال على الاتحاد..

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سعادته بالفوز على عملاق جدة الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء، مع عدم رضاه التام عن مستوى فريقه.

الهلال فاز (2-0) على الاتحاد، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان يجب علينا أن نفوز بنتيجة أكبر من (2-0)؛ خاصة بعد طرد الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان العميد الاتحادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعترف المدير الفني البرتغالي، بأن لاعبي فريقه خاضوا المباراة بثقة أكبر من اللازم؛ حيث كانوا متأكدين من تسجيل الهدف الثالث بعد طرد كانتي؛ إلا أن هذا الأمر لم يتحقق.

وعلى الرغم من ذلك.. ألتمس جيسوس، بعض العذر لنجوم نادي الهلال؛ خاصة أنهم يشعرون بـ"إرهاق شديد"، من كثرة المباريات، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأعلن جورج جيسوس، اتباع سياسة "التدوير" في الفترة القادمة؛ في محاولة لـ"التقليل" من إرهاق اللاعبين ومنع الإصابات، والوصول إلى نهاية الموسم، بأعلى درجة من الاستعداد البدني.

وأخيرًا.. رد جيسوس على الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، والذي توعد الهلال بالتأهل إلى نصف النهائي، من بوابة مباراة الإياب في جدة؛ قائلًا: "من الطبيعي أن يصرح بذلك لتحفيز لاعبيه.. ولكننا سنواصل على نفس المستوى لضمان الصعود".