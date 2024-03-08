جورج جيسوس يدافع عن ميتروفيتش .. ويبرر "مغامرته الفاشلة" في ديربي الهلال والرياض

جيسوس يواصل كتابة التاريخ مع نادي الهلال..

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برر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، قراره الذي كاد أن يكلف الفريق الأول لكرة القدم "غاليًا"، في مواجهة الرياض، مساء اليوم الجمعة.

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جيسوس قرر إراحة الثنائي البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في بداية المباراة، قبل أن يضطر إلى إدخالهما لأرضية الملعب في النصف ساعة الأخيرة؛ لتنقلب النتيجة من تأخر الهلال بهدف، إلى الفوز (3-1) على الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نيفيش وسافيتش من أبرز عناصر الزعيم.. أردت إراحتهما لبعض الوقت؛ بسبب ضغط المباريات ومن أجل الاستشفاء".

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وعلى جانب آخر.. نفى المدرب البرتغالي، تراجع مستوى المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب يحب المساحات؛ وهو الأمر الذي لم يتوفر له أمام الرياض، وفي بعض اللقاءات الأخيرة.

ووصف جورج جيسوس، نادي الهلال بـ"الأفضل"؛ مشددًا على أنه كان يعلم أن الفريق سيعود في النتيجة في أي وقت، على الرغم من التأخر بهدف نظيف.

وقلل جيسوس، من إنجاز الوصول إلى 27 انتصارًا متتاليًا؛ قائلًا: "الأهم التتويج بالألقاب والبطولات.. لكن إذا نجحنا في إطالة سلسلة الفوز، سنقترب أكثر من هدفنا الذي نريده".

جدير بالذكر أن الهلال، وصل بالفوز على الرياض، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي في مختلف المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

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