جورج جيسوس يختار أولى صفقات الهلال الصيفية .. واللاعب يتخذ قراره!

ميركاتو نادي الهلال يشتعل مبكرًا..

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حدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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جيسوس يرتبط بعقد مع الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2024؛ إلا أن تسريبات من داخل قلعة الزعيم، تؤكد على رغبة الإدارة، في التجديد معه لموسم آخر.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "bolavip"، مساء اليوم الأربعاء، عن طلب المدرب البرتغالي من الإدارة الهلالية، التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي جيرسون سانتوس.

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الصحيفة أعلنت استعداد الهلال، دفع مبلغ 15 مليون يورو تقريبًا إلى نادي فلامنجو البرازيلي؛ لشراء المدة المتبقية من عقد جيرسون، والذي يمتد حتى ديسمبر 2027.

وأشارت إلى أن مسؤولي فلامنجو، يرغبون في الحفاظ على متوسط الميدان البالغ من العمر 26 سنة؛ خاصة أنه أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته.. يشعر جيرسون سانتوس، بسعادة كبيرة للغاية داخل العملاق البرازيلي؛ حيث أن نيته هي استكمال عقده، وعدم الرحيل إلى أي فريق آخر.

جدير بالذكر أن جورج جيسوس، أشرف على تدريب جيرسون سانتوس، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، خلال موسم 2019-2020.

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