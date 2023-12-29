جورج جيسوس يحذر من "أزمة محتملة" في الهلال .. ويتخذ قرارين مهمين!

الهلال أسدل الستار على عام 2023 بـ"20 انتصارًا" متتاليًا في كافة البطولات

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أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن حزنه الكبير؛ بتوقف مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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دوري روشن السعودي يتوقف لأكثر من 45 يومًا كاملًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في 12 يناير 2024، وتنتهي في العاشر من فبراير من نفس العام.

وأشار جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على الفيحاء (2-0)، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الهلال يعيش أيامًا رائعة، حيث وصل إلى مستوى فني كبير وتصاعدي، محذرًا من أن فترة التوقف الطويلة، قد تؤثر على الفريق.

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وفي نفس السياق.. أعلن المدير الفني البرتغالي، عن قرار بمنح نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، راحة من التدريبات، بداية من الغد وحتى يوم 15 يناير القادم.

جيسوس كشف أيضًا عن أنه سيبدأ من الآن، دراسة الخيارات الفنية المتاحة أمام الهلال؛ من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بدلًا من الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

جدير بالذكر أن نيمار يغيب عن الهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ بسبب إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي، حيث ينافس الفريق الأزرق حاليًا، على كافة البطولات، مع تصدر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة.

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