جورج جيسوس يحبه .. "نجم الهلال يقترب من الرحيل في الانتقالات الشتوية"

مستقبل نجم نادي الهلال يتضح بشكل كبير

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يبدو أن ملف النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، سيكون ساخنًا للغاية، داخل نادي الهلال السعودي، مع اقتراب فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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ميشايل البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في يناير من عام 2022؛ حيث كان من المحتمل أن يرحل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

لكن.. قدوم المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، إلى الزعيم الهلالي، في صيف العام الحالي، غير الحسابات تمامًا؛ حيث طلب الإبقاء على اللاعب، وعدم بيع عقده؛ نظرًا لإعجابه بإمكانياته الفنية.

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والآن ومع اقتراب فتح الميركاتو الشتوي.. يبدو أن ميشايل ديلجادو، عاد ليصبح مرشحًا قويًا من جديد، للرحيل عن نادي الهلال؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي وليد الحربي.

الحربي أعلن عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن احتمالية كبيرة لرحيل ميشايل ديلجادو، عن نادي الهلال، في يناير القادم.

ومن المحتمل أن يتعاقد الفريق الهلالي، مع ظهير أيسر أجنبي، أو لاعب يقوم بنفس أدوار الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور؛ بدلًا من ميشايل، في الشتوية.

جدير بالذكر أن ميشايل، سجل 13 هدفًا وصنع 16 آخرين، خلال 72 مباراة رسمية مع الفريق الهلالي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية

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