فيديو | الحزن يخيم على وجه جورج جيسوس .. وكريستيانو رونالدو يتحدى قبل نهائي السوبر بين الهلال والنصر

مدرب الهلال تابع النصر من الملعب، فماذا حدث؟

حضر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، مواجهة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، من مدرجات استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

الزعيم كان قد حجز مقعده في النهائي بعد الفوز أمام الأهلي في ركلات الترجيح (4-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في نصف النهائي.

ولحق به العالمي بالفوز الليلة أمام سكري القصيم بثنائية نظيفة، سجلها أيمن يحيى والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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كاميرا الصحفي خالد العليان رصدت رد فعل جيسوس من المدرجات عقب إحراز صاروخ ماديرا هدف تعزيز تقدم النصر، إذ بدت عليه علامات الانزعاج، ويبدو وأنه كان يرغب في مواجهة التعاون والابتعاد عن جاره.

من جانبه، فقد رفع الدون راية التحدي، إذ علق عقب انتهاء المباراة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نهائي كأس السوبر ها نحن قادمون!".

يذكر أن النهائي من المقرر أن يقام في 17 من أغسطس الجاري، في مباراة يسعى بها الهلال للحفاظ على لقبه، فيما يبحث بها العالمي عن تعويض موسمه المخيب الماضي، الذي خرج به بصفر بطولات.