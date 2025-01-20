"أرفض التدخل في عملي!" .. كواليس مشادة جورج جيسوس وفهد المفرج بسبب نجم الهلال

نجم الهلال يشعل أزمة بين جيسوس والمفرج..

شهد نادي الهلال، "توترًا كبيرًا" في اليومين الماضيين؛ بسبب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال عانى من تذبذب في النتائج خلال الفترة الماضية؛ حيث ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي؛ إلا أنه نجح في استعادة "صدارة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف فقط عن نادي الاتحاد "الوصيف".

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، حدثت مشادة بين جورج جيسوس، مدرب الزعيم الهلالي، والمدير التنفيذي لفريق الكرة فهد المفرج؛ بسبب المدافع الدولي حسان تمبكتي.

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الصحيفة كشفت عن أن المفرج طلب من جيسوس، إعطاء "فرصة أكبر" لتمبكتي في مباريات الهلال؛ نظرًا لحاجة الفريق الفنية إلى خدماته.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس دخل في مشادة مع المفرج، بعد هذا الطلب؛ حيث شدد المدرب البرتغالي على رفضه التدخل في عمله، مع تمسكه بقناعاته الفنية.

جماهير الهلال كانت قد طالبت هي الأخرى، بإعطاء الفرصة إلى حسان تمبكتي، للمشاركة في مباريات الفريق الأول؛ في ظل تراجع مستوى قلب الدفاع المخضرم علي البليهي، الذي تعرض لهجومٍ عنيف في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن تمبكتي انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ حيث شارك في 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات منذ ذلك الوقت، بواقع 2.058 دقيقة فقط.