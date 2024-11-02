"جيسوس أصبح يرقص" .. الدويش يكشف تأثير بيولي وجماهير الهلال تسخر منه بسبب لاعب سابق!

بعد التعادل في ديربي الرياض..

أثار الناقد الرياضي محمد الدويش، جدلًا بين جماهير الهلال، بعدما كشف عن رأيه إزاء تأثير الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، عليه عقب مباراة ديربي الرياض.

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الهلال انتزع تعادلًا مثيرًا مع مضيفه النصر بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث تقدم آندرسون تاليسكا في الدقيقة الأولى، ثم رد سيرجي سافيتش بهدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

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ونشر الدويش مقطع فيديو، عبر منصة (إكس)، للبرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال، وهو يرقص مع الجماهير، برسالة قال فيها "كان يغضب إذا ولج مرماه هدف حتى وهو متقدم بأربعة .. بيولي جعله يرقص لتعادل".

وأثارت رسالة الدويش، سخرية المتابعين؛ بداعي أن الفيديو الذي استعان به في رسالته، يعكس مباراة قديمة بين عملاقي الرياض، خاصة وأن الهلال كان يرتدي الطاقم الأسود، عكس ديربي الأمس، الذي ارتدى فيه الزي الأبيض، كما أن لوحة المباراة تظهر صورة لمحمد البريك، لاعب الهلال السابق، الذي انتقل إلى نادي نيوم، في موسم الميركاتو الصيفي.

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وتعثر الهلال للمرة الأولى في دوري روشن السعودي، منذ بداية الموسم الجاري، بعد ثمانية انتصارات متتالية، إلا أنه تصدر جدول المسابقة، برصيد 25 نقطة، فيما يحل النصر ثالثًا بـ19 نقطة.