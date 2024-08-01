فيديو | في عامه الـ70 .. جورج جيسوس يُثير الدهشة في تدريبات الهلال

الهلال يُواصل استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة الأهلي في السوبر

يُواصل الهلال استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد بمواجهة الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي يوم 13 أغسطس الجاري، وقد شهدت تدريباته حضورًا مثيرًا للدهشة والإعجاب معًا من المدرب جورج جيسوس.

الهلال يتواجد حاليًا في النمسا حيث يُقيم معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يعود للرياض يوم السبت القادم ليدخل بعدها في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لبطولة السوبر.

حسابات الهلال على منصات التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو من التدريبات، وقد ظهر خلالها المدرب صاحب الـ70 عامًا وهو يؤدي بعض التدريبات الرياضية مع اللاعبين بنشاط وهمة كبيرة.

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ظهور جيسوس بذلك الحماس والنشاط والجدية في المران أصاب المتابعين بالدهشة، وقد تمنوا أن يتحلى جميع اللاعبين بحماسه وقدرته على أداء التدريبات بتلك الجدية.

الهلال كان قد هزم الدحيل 2-1 في آخر مبارياته الودية، ومن المقرر أن يُواجه أودينيزي يوم السبت القادم قبل مغادرة النمسا باتجاه العاصمة السعودية.