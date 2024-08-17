"هذا ما فعلته معهم" .. جورج جيسوس يكشف عن سر قاله للاعبي الهلال بين الشوطين

هذا ما حدث بين جيسوس ولاعبي الهلال

كشف المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن سر ما دار بينه وبين لاعبي الهلال، بين شوطي نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وجعل الفريق يسيطر على المباراة بالشوط الثاني ويقلب النتيجة لصالحه أمام النصر.

وكان الهلال متأخرًا بهدف دون رد في الشوط الأول، لينجح خلال الشوط الثاني في تسجيل 4 أهداف ويتوج ببطولة كأس السوبر.

وقال جيسوس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ملاحظاتي حول الشوط الأول، وطلبت منهم 3 أمور".

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وأوضح: "طلبت من لاعبي الهلال التنوع في الوصول، وإبداعية صناعة الفرص، بالإضافة إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين".

وعن نجاح الهلال عبر التاريخ وتحقيقه 70 لقبًا، قال جيسوس: "أعتقد أنه الأساس والبناء القوي الذي يمتلكه هذا النادي، والتنظيم العالي الموجود بكل قطاعات النادي، والظروف والعوامل المساعدة التي يوفرها النادي لكل من يعمل، هذه المميزات جعلت النادي ناجح".