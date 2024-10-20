"أرفض الثأر ونيمار ليس خدعة" .. جيسوس يوجه رسالة قوية ويحفز بديل بونو قبل قمة العين والهلال!

قمة كروية على ملعب هزاع بن زايد..

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عددًا من الرسائل القوية قبل مواجهة العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، مساء الغد، في قمة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع اقتراب مباراة الكلاسيكو، أصبح العنوان الأساسي بين جماهير الهلال، هو الثأر من نتيجة الموسم الماضي، والتي شهدت خروج الأزرق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد خسارة مفاجئة في لقاء الذهاب، على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (2-4)، فيما فاز الهلال بالإياب (2-1)، وهي نتيجة لم تشفع في بقائه بالبطولة، لينتقل العين إلى النهائي، حيث توج باللقب، بعد اكتساح يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بنتيجة (6-3)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال جيسوس إنه لا يمتلك كلمة (الثأر) في قاموسه، رغم حديثه عن العين بأنه الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على الهلال، مضيفًا أن الخسارة جزء من عمله كمدرب، والأهم أن يتم احترام الخصم، وعدم ارتكاب الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المواجهة الآسيوية الماضية.

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وتحدث جيسوس بشأن الحارس محمد الربيعي، الذي يستعد لحراسة الهلال أمام العين، في غياب المغربي ياسين بونو للإصابة، بقوله إن الربيعي - في مباراة الفيحاء - وجه رسالة واضحة للجميع بأن جاهز، مضيفًا أن الفريق يمتلك 21 لاعبًا و3 حراس على مستوى عالٍ.

وتطرق مدرب الهلال أيضًا للحديث بشأن النجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي سافر مع البعثة إلى الإمارات، وينتظر جلوسه على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل بسبب إصابة الصليبي، قائلًا "نيمار غاب عامًا كاملًا ولا يزال في مرحلة استعادة لياقته، ونعمل على عودته لمستوياته العالية خطوة بخطوة، ووجوده لا يرتبط بخداع الخصم أو مناورته، إنه قادر على اللعب، ومتى قررت إشراكه فهو جاهز، كما أنه في طور الاستعداد".