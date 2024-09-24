جورج جيسوس يحرج لاعبيه بعد مباراة البكيرية .. ويؤكد: ثنائي الهلال وجه رسالة قوية لي!

الهلال لم يقدّم المستوى المأمول منه..

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن غضبه من أداء لاعبيه، في مواجهة البكيرية، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز (1-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

واعترف جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بفشل لاعبي الزعيم الهلالي، في خلق فرص للوصول إلى مرمى المنافس؛ في غياب الثنائي السعودي سالم الدوسري والصربي أليكساندر ميتروفيتش، اللذين دخلا في منتصف الشوط الثاني.

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وقال المدير الفني البرتغالي عن ذلك: "الهلال من غير سالم وميتروفيتش، لم يستطع الوصول إلى مرمى المنافس.. هذا الأمر لا يفترض أن يحدث أبدًا".

وعلى جانب آخر.. أشاد جورج جيسوس، بمستوى متوسط الميدان ناصر الدوسري والجناح الأيمن الشاب محمد القحطاني، ثنائي الزعيم الهلالي، اللذين شاركا بشكل أساسي أمام البكيرية.

واعتبر جيسوس أن ناصر والقحطاني، وجها رسالة قوية له في مواجهة البكيرية؛ بأنهما جاهزان للمشاركة مع نادي الهلال، في المباريات القادمة.

وأخيرًا.. رد جيسوس على الانتقادات التي يتعرض لها عبدالله الحمدان، مهاجم الفريق الأول؛ قائلًا: "خصائصه قد لا تعجب الجماهير؛ ولكنه يقوم بأدوار تكتيكية أكثر من رائعة، ونحتاجه في بعض المباريات".