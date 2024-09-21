"خوفًا من خطر العميد" .. جورج جيسوس يفسر سبب استبعاد خاليدو كوليبالي وضم رينان لودي ضد الاتحاد!

جيسوس يتحدث عن سبب تراجع أداء الهلال بالشوط الثاني ضد الاتحاد

فسر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، سبب استبعاده للمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والدفع بالظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي ضد الاتحاد.

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حقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان مستواه عاليًا، وكان فيه نسق عالي جدًا، حيث سجلنا 3 أهداف، ولكن درجة الحرارة اليوم كانت عالية ومن الصعب علينا الاستمرار طوال المباراة بنفس الرتم".

وأضاف: "أرى أن الاتحاد هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، والجميع شاهد المباراة في كل العالم".

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وتابع قائلًا: "دفعت برينان لودي بسبب خطورة موسى ديابي، كما أنه لاعب سريع، واحتجنا للاعب قوي دفاعيًا، ولودي لعب مباراة رائعة وتمكن من إيقافه، وشاهدنا بعد خروجه كيف ظهر ديابي أخطر".

واختتم المدرب البرتغالي حديثه قائلًا: "حققنا أول أهدافنا بكأس السوبر، نريد تحقيق الدوري وكأس الملك، ولم نخسر مطلقًا من جميع الأندية السعودية، وخسرنا مباراة واحدة فقط كانت آسيويًا".