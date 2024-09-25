في الكرة النسائية .. جورجيو كليني يكشف عن "استثماره الضخم" بالولايات المتحدة!

تعرف على الاستثمار الجديد لجورجيو كليني

كشف جورجيو كليني مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، عن استثماره في عالم الكرة النسائية، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر كليني عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له مُعلنًا عن انضمامه إلى شركة "mercury13" كمستثمر، والتي تركز على دعم الكرة النسائية على مستوى العالم.

وعلق المدافع الإيطالي المعتزل: "أنا متحمس جدًا لمشاركة أنني انضممت إلى شركة mercury13 كمستثمر، إنها مجموعة ملكية متعددة الأندية، تركز على دعم ونمو كرة القدم النسائية على مستوى العالم".

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وأضاف: "بعد قضاء بعض الوقت في الولايات المتحدة، رأيت الخطوات المذهلة التي تصنعها كرة القدم النسائية هناك، وكم من الإمكانات التي لا تزال لديها، لتفتحها في أوروبا".

كليني واصل: "ألهمتني تلك التجربة وأنا فخور بكوني جزءًا من مشروع يتعلق كله بخلق فرص جديدة للرياضات، والارتقاء بالرياضة إلى المستوى التالي على الصعيد الدولي".