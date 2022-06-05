جورجيو سكالفيني: تياجو سيلفا الجديد ومستقبل منتخب إيطاليا في أتالانتا

أصبح المدافع البالغ من العمر 18 عامًا لاعبًا أساسيًا في فريق جيان بييرو جاسبريني وتواجد مع روبرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا في بداية 2022

كانت المواسم القليلة الماضية خيالية لأتالانتا ، حيث قارع الفريق كبار الدوري الإيطالي وحجز مقعده أكثر من مرة في دوري أبطال أوروبا.

ستنتهي قصة الفريق مع دوري الأبطال مؤقتًا الموسم المقبل ، بعد أن أنهى جاسبريني في المركز الثامن في جدول ترتيب السيري آ.

وبينما يعيد الفريق الأول لبيرجامو بناء صفوفه ، تواصل أكاديمية أتالانتا تطوير المواهب عالية المستوى.

بعد تطوير أمثال فرانك كيسي وديان كولوسيفسكي وأماد ديالو في السنوات الأخيرة ، وضع أتالانتا نفسه كأحد أفضل أكاديميات الشباب في كرة القدم الإيطالية.

ويبدو أن أحدث شاب يظهر في ملعب جيويس جاهز للانضمام إلى هؤلاء اللاعبين بعد موسم جيد في الفريق الأول.

لم يشارك جورجيو سكالفيني مع الفريق الأول حتى أكتوبر ، لكنه منذ ذلك الحين أثبت نفسه في تشكيلة جاسبريني ، وأصبح لاعبًا أساسيًا منذ منتصف مارس.

كان قلب الدفاع الذي يرى تياجو سيلفا كمصدر إلهام له ، متوهجًا على مستوى الفئات العمرية منذ انضمامه إلى أتالانتا من نادي مسقط رأسه بريشيا في سن 12 عامًا.

ظهر لأول مرة على رادار جاسبريني خلال موسم 2020-21 ، عندما كان أحد نجوم فريق الشباب في أتالانتا الذي وصل إلى نهائي البطولة المحلية ، قبل أن يخسر أمام إمبولي.

لعب 31 مباراة ، وقد لعب عدد من المباريات أكثر من أي لاعب ولد في عام 2003 أو بعد ذلك خلال الموسم ، وحصل على مكان على مقاعد البدلاء للفريق الأول في عدد قليل من المناسبات طوال الموسم.

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أتيحت له الفرصة لإثارة المزيد من الإعجاب خلال فترة ما قبل الموسم ، مع أدائه في مباريات أتالانتا الودية بما يكفي لإقناع النادي بأنه لا يلزم ضم مدافع جديد في صيف عام 2021.

وقال جاسبريني قبل بداية الموسم قبل أن يقارن الشاب بمستقبل دفاع إيطاليا أليساندرو باستوني من إنتر: "في رأيي ، سكالفيني موجود هنا (في الفريق الأول) هذا العام. إنه يمنحني إحساسًا رائعًا".

"قد يكون باستوني جديدًا ، لكن هذا شعور الآن. في بعض الأماكن ، يمكن لأتالانتا الاستعانة بالأكاديمية كثيرًا ، دون إهدار المزيد من المال على لاعبين من مكان آخر."

على عكس باستوني ، فإن سكالفيني يلعب بالقدم اليمنى ، لكنهما يشتركان في الكثير من الصفات. كلاهما يلعب بأريحية في ثلاثي دفاع أو رباعي ، وطولهما 194 سنتيمتر ، ويتمتع الشاب بمستوى بدني مشابه للاعب الإيطالي الدولي.

سكالفيني أيضًا ، مثل باستوني ، جيد في الاستحواذ ، وقد شارك في عدد قليل من المباريات وكان يلعب في خط الوسط خلال الفترة التي قضاها في صفوف الشباب.

جاء ظهوره الأول ضد أودينيزي في أكتوبر ، ولكن لم يكن سكالفيني قادرًا على شق طريقه بأريحية للفريق الأول إلا بعد انضمام ماتيو لوفاتو إلى كالياري على سبيل الإعارة في يناير.

وقال عقب بدايته الأولى للنادي ضد فينيسيا في يناير: "بالنسبة لي ، أشعر بارتياح كبير لكوني جزءًا من هذه المجموعة".

"زملائي في الفريق يساعدوني كثيرًا ، ونصائحهم تجعل عملي على أرض الملعب أسهل."

Primo gol in @SerieA per Giorgio #Scalvini alla sua 6ª presenza da titolare 👏



Giorgio Scalvini scored his first @SerieA_EN goal on his 6th appearance as a starter 👑#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Us9WSbSUpJ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 19, 2022

خاض سكالفيني حتى الآن 19 مباراة مع الفريق الأول قبل نهاية الموسم ، وأشاد به مؤخرًا مدرب لايبزيج دومينيكو تيديسكو عندما التقى الفريقان في الدوري الأوروبي.

سجل هدفه الاحترافي الأول بضربة رأس ضد فيرونا في أبريل ، ويركز الآن على أتالانتا الذي يضمنه للمستقبل.

يستمر عقد سكالفيني حتى صيف 2023 ، وهناك بالفعل أندية من إيطاليا ومن جميع أنحاء أوروبا تراقب وضع المدافع ، ويعتقد الكثيرون أنه سيصبح الدعامة الأساسية للمنتخب الإيطالي في السنوات القادمة.

كاد أن يحصل على استدعاءه الأول في التدريب مع المنتخب الإيطالي في يناير ، عندما تم اختياره في تشكيلة روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر التدريبي قبل تصفيات كأس العالم.

مع ذلك ، منعت إصابة عضلية سكالفيني من المشاركة ، لكنها على الأرجح أجّلت الأمر الذي سيحدث بالتأكيد بعد وصول شاب أتالانتا إلى الفريق الأول.