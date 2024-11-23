"فرصة كان يجب استغلالها" .. مدرب الخليج يؤكد تصريحات جورج جيسوس ويكشف سر الفوز

المدرب اليوناني يكشف عما قاله للاعبيه بين الشوطين

عبر المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، عن سعادته البالغة بانتصار فريقه أمام الهلال، ببطولة دوري روشن السعودي.

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وأوقف الخليج سلسلة اللاهزيمة لفريق الهلال، وحقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات البطولة المحلية.

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وقال دونيس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "عندما نلعب ضد فريق كبير بهذه القيمة، ويمتلك عدد كبير من اللاعبين الدوليين بعدة منتخبات، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة استغلال ذلك".

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وأضاف: "وبالفعل حدث هذا الأمر، وسجلنا هدفين وحققنا الفوز، هي فرص ويجب أن نستغلها في هذه المباريات".

وتابع: "كنت أتمنى ألا يتزامن موعد مباراتنا ضد الهلال، في نفس موعد مباراة فريق كرة اليد بنهائي البطولة الآسيوية، ولكن هذا ما حدث ونتمنى لهم حظًا سعيدًا بعد خسارتهم".

جاءت تصريحات المدرب اليوناني، ليؤكد على ما قاله جورج جيسوس المدير الفني للهلال، الذي أكد على أن الخليج استغل إرهاق اللاعبين الدوليين في فريقه، وحقق الفوز.