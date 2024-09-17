جورجينيو نجم آرسنال: أهداف هالاند تصيبنا بالضحك!

النجم الإيطالي يريد التقليل من شأن النرويجي؟

رغم البداية المذهلة لإرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ووصوله إلى الهدف رقم 9 في 4 مباريات فحسب، لا يبدو هذا مقلقًا بالنسبة للدولي الإيطالي جورجينيو نجم آرسنال.

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وقال جورجينيو في تصريحاته للصحفيين عن مباراة مانشستر سيتي وآرسنال التي تقام الأحد المقبل: "فكرة أن هالاند يسجل مجددًا بدأت تصيبنا بالضحك!".

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وأردف: "نحن نضحك لأننا نشاهد كل المباريات ونحب كرة القدم" شارحًا الجزء الأول من تعليقه حول سبب ضحكه على أهداف هالاتد.

وأضاف: "هذا لا يمر برؤوسنا حتى، علينا أن نركز على أنفسنا فحسب، وهذا ما نحاول فعله حاليًا".

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كما شدد جورجينيو على أن "الجانرز" لابد أن يلعبوا على نقاط القوة لديهم، في ظل الرغبة بتصدر الدوري الإنجليزي وإزاحة رفاق هالاند من على قمة الدوري الإنجليزي.