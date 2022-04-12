جورجينا وعائلة رونالدو في ضيافة ملكية بقطر

عائلة رونالدو في قطر تحظى باستضافة رائعة.

تتواجد أسرة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، والمكونة من جورجينا رودريجيز شريكته وعارضة الأزياء الأرجنتينة المشهورة، بالإضافة إلى أبنائهم في دولة قطر من أجل تشجيع المنتخب البرتغالي.

جورجينا، شاركت في الأيام الأخيرة صوراً من المدرجات برفقة أطفالها وشقيقتها إيفانا، بالإضافة إلى شكرها للشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير قطر الحالي، والتي كانت مرافقة لعائلة كريستيانو وقدمت لهم جولة في تقاليد وثقافة الدولة القطرية، فيما كتبة عارضة الأزياء الأرجنتينة عبر حسابها على "إنستجرام" : " شكرًا المياسة على كرم ضيافتك لقد أحببت اكتشاف المدينة معك".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنه خلال جولتهما في الدوحة قاموا بزيارة قرية كتارا الثقافية، وهي بلدة صغيرة تم إنشاؤها داخل المدينة بها العديد من المعارض الفنية ودور السينما والمدرج والمزيد من المرافق حيث تقام الاحتفالات بالمهرجانات البارزة.

وأشار التقرير إلى أن التاريخ الذي اختارته جورجينا على وجه التحديد كان مثاليًا، حيث كان مهرجان مامي التقليدي قائم للتو وكانوا قادرين على رؤية أعمال الحرفيين من العديد من النقابات.

الشيخة المياسة هي واحدة من أهم النساء في قطر حيث تولت العديد من المناصب العليا المختلفة في البلاد، مثل رئيس الديوان في الحكومة ورئيسة المتاحف في قطر، وهي إحدى أهم المؤسسات الثقافية في البلاد.