جورجينا وزوجة ميسي يدعمان شاكيرا في الحلقة الأخيرة من حربها مع بيكيه

حملة تعاطف مع المطربة الكولومبية

قررت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، توجيه الدعم للمطربة المعروفة شاكيرا في ظل خلافها مع جيرارد بيكيه.

المغنية الكولومبية انفصلت عن بيكيه مؤخرًا واتهمته بخيانتها، مما تسبب في اندلاع الخلاف بينهما بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها قررت شاكيرا مغادرة برشلونة بشكل نهائي بعد هذا الانفصال، لتخرج برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" لوداع المدينة الكتالونية وسط حملة تعاطف هائلة معها.

وقالت في تدوينة لها:"اليوم نبدأ حقبة جديدة في سعينا لإسعاد أطفالنا، شكرًا على كل من شاركوني لحظاتي في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة أطول من الحب، شكرًا لكل من شجعني ومسح دموعي وألهمني".

ودعمت جورجينا صديقة رونالدو هذا المنشور من شاكيرا من خلال حسابها الخاص، ونفس الأمر بالنسبة لأنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي أرسلت رمزًا تعبيريًا على شكل قلب لصور شاكيرا مع أطفالها.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من التلميحات والمشادات اللفظية بين بيكيه وشاكيرا، حيث وصل الأمر لقيام المطربة الكولومبية بإصدار أغنية للهجوم عليه بعد خيانتها.