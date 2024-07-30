هل تزوج جورجينا سرًا؟ .. رد رسمي بعد "كلمة" كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل

حلقة جديدة من إثارة الجدل في حياة كريستيانو رونالدو..

من فترة لأخرى.. تخرج شائعات عن "زواج" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من "صديقته" الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

وعلى الرغم من ذلك.. لم يعلن رونالدو أو جورجينا "زواجهما" أبدًا؛ لتظل هذه الأخبار المنتشرة بشأن ارتباطهما الرسمي، مجرد شائعات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وبشكل مفاجئ.. ذكر الأسطورة البرتغالية "كلمة"، تزيد الجدل بشأن زواجه من جورجينا "سرًا"؛ وذلك خلال حملة دعائية جديدة لشركة "Whoop"، مساء أمس الإثنين، والذي يُعد اللاعب شريكًا فيها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو قال في هذه الحملة الدعائية الجديدة: "عندما لا أتدرب في النادي، أحب العمل مع (زوجتي) في المنزل"؛ وهذه ربما تكون المرة الأولى الذي يطلق فيها الأسطورة البرتغالية، لفظ "زوجتي" على جورجينا.

وفي هذا السياق.. قال مدير الدعاية الخاص باللاعب في تصريحات لمجلة "الناس"، مساء اليوم الثلاثاء: "في هذا الوقت.. ليس لديّ أي علم بما إذا كان كريستيانو متزوجًا من جورجينا أم لا".

جدير بالذكر أن جورجينا، انتقلت للعيش مع رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، في المملكة العربية السعودية؛ بعد أن وقع اللاعب لنادي النصر في يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.