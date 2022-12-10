جورجينا تهاجم سانتوش: شخص لا يستحق ولا يمكن الاستهانة بالأفضل في العالم

علي رفعت
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Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo in World Cup 2022Getty Images
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دافعت جورجينا رودريجيز عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صديقها بعد خسارة الفريق أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم.

دافعت جورجينا رودريجيز عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صديقها بعد خسارة الفريق أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم.

وكتبت جورجينا على حسابها على "إنستجرام": "اليوم اتخذ صديقك ومدربك قرارًا خاطئًا، ذلك الرجل الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام له، نفس الرجل الذي عندما وضعك في الملعب شاهد كيف تغير كل شيء لكن ذلك كان بعد أن فات الآوان".

وأضافت:"لا يمكن أن تتم الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، أقوى سلاح لك، لا يمكنك أن تضحي من أجل شخص لا يستحق ذلك، الحياة تعطينا الدروس، واليوم لم نخسر لكننا تعلمنا درسًا".

هدف فوز المنتخب المغربي في المباراة جاء عن طريق يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الذي سجله عن طريق كرة رأسية مذهلة في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد خاض المباراة كبديل من على مقاعد الاحتياط للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة سويسرا السابقة.

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  • 57685فرنسا، 2018
  • 42031ألمانيا، 2014
  • 80413إسبانيا، 2010
  • 28317إيطاليا، 2006
208446 الأصوات
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