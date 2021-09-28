جورجينا تنفي شائعات الزواج من رونالدو.. وتؤكد: أتمنى!

جورجينا تتحدث عن حلم الزواج من رونالدو.

اعترفت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنها حريصة على أن يطلب الأخير الزواج منها.

عارضة الأزياء الأرجنتينية، تحدثت عبر فيلم وثائقي سيتم عرضه عبر منصة البث الرقمي "نتفلكس" عن حياتها مع كريستيانو رونالدو، وحقيقة أنهما متزوجان بالفعل.

وعند سؤالها عما إذا كانت هي ورونالدو سيتزوجان قريبًا، أومأت جورجينا برأسها نحو البرتغالي وقالت: "الأمر لا يعتمد علي، أتمنى".

جورجينا استخدمت كلمة "Ojala" في اللغة الإسبانية، والتي تترجم إلى الإنجليزية على أنها "نأمل" أو "دعونا نأمل ذلك".

رونالدو وجورجينا يتواعدان منذ عام 2016، عندما كانت تعمل في متجر أزياء في العاصمة الإسبانية مدريد، ولم تكن تكسب حينها سوى على 11.5 يورو في الساعة الواحدة.

جورجينا رودريجيز أنجبت بنتًا من رونالدو يبلغ عمرها الآن ثلاث سنوات، كما تلعب دور الأم لأطفال البرتغالي الثلاثة الآخرين.

وحتى الآن، لم تعلن خدمة البث الرقمي "نتفلكس" عن موعد العرض الأول للفيلم الوثائقي.

رونالدو وجورجينا اضطرا مؤخرًا إلى إنكار العديد من التقارير التي تفيد أنهما تزوجا بالفعل، حيث أفادت تلك التقارير أنهما تزوجا خلال رحلة سرية إلى المغرب.

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